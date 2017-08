Oroscopo Sagittario del 22 agosto 2017

Oroscopo del 22 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario: tanta voglia di scappare…

E’ un martedì con dei limiti imposti dal vostro senso del dovere e avrete tanta voglia di scappare… Ma in questa situazione vi ci siete messi da soli! Almeno questo è ciò che indica la dissonanza Luna-Nettuno odierna ma voi non volete ammetterlo: a un certo punto avete fatto una scelta sbagliata e dovete pagarne le conseguenze. Tuttavia, una successiva presa di coscienza vi aiuterà a voltare pagina.

