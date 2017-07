Oroscopo Sagittario del 22 luglio 2017

Oroscopo del 22 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario: d’amore e d’accordo…

Come ogni anno, l’arrivo del Sole in Leone per voi coincide con la voglia di evadere a ogni costo o raccogliere coraggiosamente delle sfide. Potrebbero essere lavorative o sportive, qualcosa di difficile da portare a termine in breve tempo… Da un punto di vista affettivo l’atmosfera dovrebbe essere serena: in coppia, andrete d’amore e d’accordo.

