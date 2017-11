Oroscopo Sagittario del 22 novembre 2017

Oroscopo del 22 novembre 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario:

nuovi sogni, nuovi desideri…

Buon compleanno, Sagittario! Il Sole oggi entra nel vostro segno e se di recente ci sono state situazioni fastidiose, ve ne libererete! Non solo, il Sole vi terrà compagnia per 4 settimane, il che vuol dire che darete vita a idee su cui avete riflettuto in precedenza. Se sono emersi dei nuovi sogni, nuovi desideri è il momento migliore per iniziare a concretizzarli!

