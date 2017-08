Oroscopo Sagittario del 23 agosto 2017

Oroscopo del 23 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario: disciplina…

Il Sole entra in Vergine e potete trarre ispirazione dalle qualità del segno: organizzazione, disciplina e resistenza nel lavoro che spesso vi mancano. Se non adotterete una maggiore disciplina, non sarete in sintonia col mondo circostante e le cose andranno meno bene… Coraggio Sagittario, avete pur sempre a disposizione ottimismo e coraggio!

