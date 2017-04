Oroscopo Sagittario del 23 aprile 2017

Oroscopo del 23 aprile 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario: una persona scocciante…

Poche occasioni di divertimento, anzi vi troverete accanto a una persona un po’ scocciante. Avrete la sensazione che vi provochi e forse non sbagliate. Evitate tuttavia di essere prevedibili, ossia cadere nella sua trappola reagendo come l’altro/a si aspetta. Un buona dose di umorismo, una battuta, saranno sufficienti a destabilizzare e mettere a tacere la persona in questione. A patto, aggiungiamo, che manteniate il controllo.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]