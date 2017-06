Oroscopo Sagittario del 23 giugno 2017

Oroscopo del 23 giugno 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario: inquieti…

L’aspetto Luna-Marte vi rende inquieti e forse perché non state realizzando quanto vorreste. Ma potrebbe anche essere dovuto a ragioni più profonde legate alla sfera emotiva… In entrambi i casi, la cosa migliore, se volete progredire, è quella di riconoscere i vostri sentimenti: è così che capirete cosa volete veramente, cosa per voi conta di più.

