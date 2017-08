Oroscopo Sagittario del 24 agosto 2017

Oroscopo del 24 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario: credere nei progetti…

La Luna in Bilancia annuncia un giovedì in cui potete fare progetti e crederci, nonostante il parere contrario di chi vi circonda. Può essere che vi rallentino e voi, al contrario, vorreste concludere velocemente poiché credete nella vostra idea. Ma nulla arriva mai per caso: se qualcuno vi frena, è perché forse dovete lavorare, approfondire meglio il progetto. Ascoltate l’istinto: vi parla e vi guida meglio di qualsiasi altra persona…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]