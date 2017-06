Oroscopo Sagittario del 24 giugno 2017

Oroscopo del 24 giugno 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario: atteggiamento zen…

Atteggiamento zen con chi vi circonda, ascoltate amici e familiari e mostrate che siete interessati a loro. Potrebbero avere la sensazione che voi li allontaniate o vi rifugiate in un mondo in cui per loro non c’è posto. E’ una delle tante chiavi di lettura dell’aspetto tra il vostro Sole e Nettuno ma ce ne sono altri, ad esempio avere dubbi sulle vostre origini.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]