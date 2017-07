Oroscopo Sagittario del 24 luglio 2017

Oroscopo del 24 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario: entusiasmanti opportunità…

Oggi, e nei prossimi giorni, in programma potrebbero esserci molte opportunità, alcune parecchio entusiasmanti! Evitate, dunque, di eliminare a priori alcune delle opzioni che arrivano: è un buon momento per esaminare attentamente ciò che vi viene proposto ed esplorare una serie di percorsi diversi. Provate tutto finché non avrete fatto chiarezza nella mente e, infine, scegliete.

