Oroscopo Sagittario del 25 agosto 2017

Oroscopo del 25 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario: amore alla ribalta…

Al momento, l’amore non non è eccezionale ma sabato, Venere entrerà in Leone e vivrete dei momenti molto intensi. Ne riparleremo ma già potreste sentire le belle vibrazioni del pianeta e avere dei desideri, delle voglie, che vi fanno fantasticare… Potreste anche sperare di rivedere una persona che non incontrate da tempo o, più semplicemente, fare un nuovo incontro.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]