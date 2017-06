Oroscopo Sagittario del 26 giugno 2017

Oroscopo del 26 giugno 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario: distacco dalle situazioni…

La settimana parte con la Luna in Leone, favorevole all’evasione, al distacco dalle situazioni: è una cosa positiva poiché, in questo momento, vi arrovellate… Probabilmente è in atto una piccola crisi passeggera che vi rende aggressivi e non sempre riusciti a controllarvi. In alcuni casi, cercate proprio la lite!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]