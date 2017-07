Oroscopo Sagittario del 27 luglio 2017

Oroscopo del 27 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario: un innamoramento…

Belle energie, pieni di entusiasmo e non è esclusa una cotta, anche prossimamente… Potrebbe trattarsi di una cotta che riguarda l’amicizia, per qualcuno che vi somiglia, anche del vostro stesso s***o oppure un innamoramento passeggero ed eterosessuale ma con un lato un po’ ambiguo: Forse perché c’è un divieto da trasgredire?

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]