Oroscopo Sagittario del 28 agosto 2017

Oroscopo del 28 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario: lavoro o denaro…

Lavoro o denaro, sarà una settimana soddisfacente, avrete di che rallegrarvi. Negli affari di cuore, spesso i sentimenti saranno esaltanti e perché, in coppia, finalmente li esprimerete. Chi è solo, non è escluso che viva un’avventura con una persona che vive in una città diversa o di origine straniera. Ma non è detto sia un rapporto durevole.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]