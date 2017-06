Oroscopo Sagittario del 28 giugno 2017

Oroscopo del 28 giugno 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario: attenzione a…

Se c’è una cosa al mondo che detestate è quella di essere messi in discussione e criticati. Ma oggi non potrete evitare l’attacco di qualche persona che, in alcuni casi, è gelosa – anche invidiosa – della vostra situazione… Su un altro piano: attenzione a eventuali proposte o offerte – personali o di lavoro – e se vi sembrano losche, probabilmente lo sono.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]