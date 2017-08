Oroscopo Sagittario del 29 agosto 2017

Oroscopo del 29 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario: qualcosa vi sfugge…

La Luna nel vostro segno accentua la sensazione che qualcosa vi sfugga, non abbiate il totale controllo della situazione. Non possiamo sapere, per ovvi motivi, di cosa si tratti precisamente ma la dissonanza che la Luna forma con Nettuno ha sempre un lato confusionario, può essere che la situazione non abbia dei limiti, un inizio né una fine… Ma potreste essere anche dipendenti da gioco o da altro.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]