Oroscopo Sagittario del 29 luglio 2017

Oroscopo del 29 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario: una passione amorosa…

Sole e Marte in Leone infiammano positivamente il Sagittario e vi appassionate per tutto ciò che fate, per alcuni si tratterà di una passione amorosa… Sentimenti inediti, imprevisti in amore o, non è escluso, una realizzazione inattesa e rapida di una delle vostre aspettative. Infine, una gita con gli amici o i familiari, potrebbe rivelarsi molto piacevole.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]