Oroscopo Sagittario del 3 agosto 2017

Oroscopo del 3 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario:

una fase di dubbio…

Solitamente, siete l’esempio più calzante di chi sa bene dove va e cosa vuole. Ma in questo momento, passate una fase insolita di dubbio. E non si tratta solo di questo: i pianeti potrebbero minare l’autostima che possedete e l’immagine che avete di voi stessi (in particolare i nati nella seconda decade).

