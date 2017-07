Oroscopo del 3 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario:

momenti solo per voi…

Il lavoro è sacrosanto ma è importante, oggi, che riusciate a ritagliare dei momenti solo per voi. Avete bisogno di rigenerarvi: a causa dei problemi che avete – e che non sempre agli occhi degli altri sono importanti – le energie sono quasi a zero poiché ci pensate continuamente, assumono proporzioni gigantesche. Fate appello al senso della misura…