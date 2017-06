Oroscopo Sagittario del 30 giugno 2017

Oroscopo del 30 giugno 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario: piacevoli progetti ma…

In mente, da un lato avete piacevoli progetti, probabilmente per le vacanze, e dall’altro preoccupazioni che vi deprimono. Il grosso della situazione è ormai alle spalle, Saturno è retrogrado, ma ci sono ancora elementi che non avete ancora metabolizzato: lo farete a fine agosto quando procederete a un lavoro di riflessione su voi stessi.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]