Oroscopo Sagittario del 31 agosto 2017

Oroscopo del 31 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario: iperattivi…

Detestate i tempi morti e per questo, oggi, con la Luna in Capricorno sarete iperattivi. Non vi fermerete un minuto! Ma non è una buona ragione, tuttavia, per imporre lo stesso ritmo a chi vi circonda: prendete coscienza del fatto che non sono come voi anche se spesso – come tutti – pensate il contrario. Ma, fortunatamente, non è così.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]