Oroscopo Sagittario del 31 luglio 2017

Oroscopo del 31 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario: contraddittori…

Il transito di Venere, da oggi in Cancro, per un po’ vi rende contraddittori: un giorno esprimerete i sentimenti e quello successivo sarete chiusi come ostriche. Forse ce l’avrete con il partner ma visto che non siete capaci di serbare risentimento, la cosa vi farà sentire a disagio. Soli, sarete magnetici, attirete le persone come calamite ma esiterete, non vi andrà di fare il primo passo.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]