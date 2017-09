Oroscopo Sagittario del 4 settembre 2017

Oroscopo del 4 settembre 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario: rispettare le regole…

L’opposizione Sole-Nettuno e l’entrata di Marte in Vergine, i due eventi astrali della settimana, vi costringono a fare uno sforzo e rispettare le regole. Il che non è proprio il vostro forte: la maggior parte delle volte rifiutate le regole, qualsiasi forma di autorità e fate di testa vostra. Atteggiamento che spesso vi crea dei problemi.

Per previsioni personalizzate entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]