Oroscopo Sagittario del 5 agosto 2017

Oroscopo del 5 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario:

informazioni infondate…

E’ in atto una disarmonia tra Mercurio e Nettuno: occhio alle informazioni che arrivano, potrebbero essere infondate. Anche se hanno tutta l’aria di essere vere, potrebbe trattarsi soltanto di voci che qualcuno ha voglia di diffondere. Fate appello al vostro senso critico ed esaminate tutto con la lente d’ingrandimento. Non è escluso che una persona vi menta o che voi per primi siate costretti a mentire…

