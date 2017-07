Oroscopo Sagittario del 5 luglio 2017

Oroscopo del 5 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario: accordi e disaccordi…

Con Venere in Gemelli, in coppia mettete in conto accordi e disaccordi… Ma con questo transito potreste anche fare incontri piacevoli – uno in particolare potrebbe far battere forte il cuore – o ricevere inviti gratificanti. Ma non solo: il pianeta può far arrivare un contratto, un accordo. Datevi da fare, il passaggio è veloce, durerà fino al 1 agosto.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]