Oroscopo Sagittario del 5 settembre 2017

Oroscopo del 5 settembre 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario: combattere contro…

Con Marte in Vergine, avrete la sensazione di dover combattere per tutto e contro tutti… Tuttavia chiedetevi se non siate voi a provocare tutto questo. Può essere che, senza volerlo, siate poco gentili a causa di un lavoro che richiede tutte le vostre energie. E se qualcuno cercherà di distrarvi o, peggio, farà delle critiche, la prenderete molto male.

Per previsioni personalizzate entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]