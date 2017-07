Oroscopo Sagittario del 6 luglio 2017

Oroscopo del 6 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario:

convinti di essere…

Mercurio in Leone accentua la fiducia in voi stessi e nelle vostre idee ma non ammetterete critiche, il che renderà difficile discutere con il Sagittario… Sarete convinti di essere i detentori della verità (la vostra verità) e nessuno potrà farvi cambiare idea. Il pianeta, facilita i viaggi, le nuove conoscenze, spesso con persone di altri paesi.

