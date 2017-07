Oroscopo Sagittario del 7 luglio 2017

Oroscopo del 7 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario: una proposta elettrizzante.

Vi attendono giorni lieti: nel lavoro potrebbe arrivare un’offerta o, in amore, una proposta elettrizzante. Potreste incontrare una persona che vi piace e, ad esempio, fissare un appuntamento oppure viceversa, sarà l’altro/a a chiederlo: in entrambi i casi, vi sentirete contenti. Terza decade: non distruggete rapporti e situazioni solo per ripicca.

