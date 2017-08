Oroscopo Sagittario del 8 agosto 2017

Oroscopo del 8 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario:

no alle decisioni drastiche…

Potreste essere considerati degli esperti in un settore o una persona che offre buoni consigli ma, per quanto riguarda le vostre situazioni, essere invece molto titubanti. Tenete presente che non c’è bisogno di prendere decisioni drastiche poiché qualcuno, anche nei prossimi giorni, potrebbe farlo per voi… E visto che il vostro settore dei viaggi è sempre molto stimolato, che ne dite di partire all’avventura?

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]