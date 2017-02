Oroscopo Sagittario del 8 febbraio 2017

Oroscopo del 8 febbraio 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario: l’istinto vi aiuta…

L’aspetto positivo tra Mercurio e Venere vi piacerà: contatti e trattative sono facilitate, così come gli incontri d’amore… L’aspetto tra i pianeti vi aiuterà a fare ciò che occorre – a volte senza che ve ne rendiate conto, sarete mossi dall’istinto – per fare in modo che l’altro sia assolutamente d’accordo con voi, ceda alle vostre richieste. Ci riuscirete, senza stress e ansie.

