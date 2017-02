Oroscopo Sagittario del 9 febbraio 2017

Oroscopo del 9 febbraio 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario: insuperabili…

Il ritmo è veloce e nessuno può superarvi… Ma la seconda decade vive sempre in un’atmosfera d’incertezza, non riuscite, seppure momentaneamente, a essere ciò che siete sempre stati: sicuri di voi, delle vostre opinioni. Un problema familiare o collegato alla parentela, potrebbe ugualmente mettervi in agitazione.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com