Oroscopo Sagittario del 9 luglio 2017

Oroscopo del 9 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario:

desiderare troppo…

Ciò che v’impedisce, probabilmente, di ottenere ciò che desiderate è che… la desiderate troppo. L’odierno Plenilunio in Capricorno potrebbe amplificare le emozioni trasformando il vostro desiderio in qualcosa di irraggiungibile, vi sembra di non averne le possibilità. Distaccatevi e forse, anche se non sarà facile, con pazienza riuscirete a raggiungere quanto volete.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]