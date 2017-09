Oroscopo Sagittario del 9 settembre 2017

Oroscopo del 9 settembre 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario: evitate che lo stress…

Avete bisogno di tranquillità, di serenità ed è nel vostro interesse, nel fine settimana, evitare che lo stress prenda il sopravvento per una sciocchezza. Dovreste cercare di controllare lo stress che, come per tutti, rischia di invadervi quando vi sentite attaccati o criticati. Distacco e il fine settimana sarà ideale per ricaricare le batterie.

