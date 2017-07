Oroscopo Scorpione del 1 agosto 2017

Oroscopo del 1 agosto 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione: in grado di prendere una decisione…

La Luna nel vostro segno in buon aspetto con Nettuno e Plutone annuncia che, dopo qualche incertezza, siete in grado di prendere una decisione. Non aspettatevi, tuttavia, di avere immediatamente tutte le risposte che vi occorrono: arriveranno dopo parlato con le persone coinvolte nella situazione. A quel punto, tutto diventerà straordinariamente chiaro e vi renderete conto di essere sulla strada giusta.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]