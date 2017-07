Oroscopo Scorpione del 10 luglio 2017

Oroscopo del 10 luglio 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione: prendere delle iniziative…

Più aperti al mondo, più distesi e più positivi ed è ovvio che le cose vanno bene… Con questo stato d’animo, se non siete andati ancora in ferie è consigliabile prendere iniziative o imporre delle idee: non potranno che piacere a tutti! In famiglia, tuttavia, evitate di essere troppo rigidi, accettate che le vostre idee vengano messe in discussione e che gli altri possano averne di buone quanto le vostre.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]