Oroscopo Scorpione del 11 febbraio 2017

Oroscopo del 11 febbraio 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione: ribelli…

Il plenilunio è rigoroso, a voi crea obblighi e, come spesso accade, quando v’impongono qualcosa è il momento che scatta la voglia di fare tutto il contrario. A esprimersi è il vostro lato ribelle e quello che vuole il controllo e non sopporta ordini. Ma il tutto si svolgerà interiormente: a meno che abbiate l’ascendente in Ariete o Acquario, non esprimerete apertamente la ribellione ma “vendicarvi” quando l’altro non se l’aspetta…

