Oroscopo Scorpione del 12 agosto 2017

Oroscopo del 12 agosto 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione: il lato positivo…

Qualsiasi cosa negativa possa accadere, a causa della presenza di Marte in Leone, la dolce Venere vi aiuterà a stanare il lato positivo nascosto. E vedrete che nulla vi toccherà veramente: atteggiamento che dovreste avere sempre… Inoltre, grazie all’armonia tra Venere e Nettuno, è un momento in cui potreste provare amore incondizionato per una persona.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]