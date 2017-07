Oroscopo Scorpione del 12 luglio 2017

Oroscopo del 12 luglio 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione: che peperini…

Che peperini…! Meglio non provocarvi perché oggi siete più combattivi e pronti più che mai a entrare in azione. Avviso a chi sta accanto allo Scorpione: meglio non contraddire ciò che dice, rischiate di pentirvi. Tornando a voi: potreste anche scegliere, per le vacanze, di partire all’avventura, alla scoperta di posti sconosciuti e un po’ selvaggi.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]