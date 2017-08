Oroscopo Scorpione del 13 agosto 2017

Oroscopo del 13 agosto 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione: regolare un conto…

Circondati da persone simpatiche, eppure qualche Scorpione sembra sia sul punto di regolare un conto con qualcuno. Potrebbe trattarsi di un familiare che, pensate, vi manchi di rispetto o non esprima pienamente il suo affetto come vorreste. Vorreste più dimostrazioni! Eppure, dovete riconoscerlo, siete voi per primo poco propensi a dare dimostrazioni d’affetto…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]