Oroscopo Scorpione del 14 luglio 2017

Oroscopo del 14 luglio 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione: atteggiamento deciso…

Giornata, come ieri, molto positiva, avete un atteggiamento deciso, che vi fa ottenere dei vantaggi ma è possibile che è cambiate idea rispetto a un viaggio o che la partenza di un familiare provochi forti emozioni. In ogni caso, nulla che non siate in grado di gestire. Seconda decade: andateci piano con la gelosia, cercate di controllarvi o, in coppia, scatenerete un’atmosfera negativa.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]