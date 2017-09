Oroscopo Scorpione del 14 settembre 2017

Oroscopo del 14 settembre 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione: il bicchiere mezzo pieno…

Il bicchiere, oggi, per lo Scorpione è mezzo pieno e l’ottimismo è fondato: riguardo a un progetto arrivano numerosi segnali positivi. Un affare potrebbe far entrare parecchi soldi ma potrebbe trattarsi anche di un risarcimento, un regalo. Sta di fatto che oggi il denaro entra più facilmente nelle vostre tasche! Il consiglio astrale è quello di non sperperarlo…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]