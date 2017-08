Oroscopo Scorpione del 15 agosto 2017

Oroscopo del 15 agosto 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione: non ve la prendete con…

Attribuirete agli altri, intenzioni che non hanno… Non ve la prendete con la persona sbagliata poiché, in effetti, dovreste avercela con voi! Possibile che abbiate preso una decisione sbagliate che, istintivamente, sapevate non fosse quella giusta o abbia fatto qualcosa che non avreste dovuto. E invece di volervene, scaricherete il nervosismo sugli altri: la cosa più semplice.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]