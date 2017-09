Oroscopo Scorpione del 15 settembre 2017

Oroscopo del 15 settembre 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione: liberi di…

Spesso po’ pessimisti, oggi vedete la vita in rosa! Non diciamo che starete su una nuvola ma quasi… Vi sentite liberi di agire, di pensare, di fare quel che volete e se gli altri non sono d’accordo, peggio per loro. In ogni caso, non dimenticate che ci sono dei limiti che vanno rispettati: se vi atterrete alla regola, questo venerdì sarà praticamente perfetto.

