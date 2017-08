Oroscopo Scorpione del 16 agosto 2017

Oroscopo del 16 agosto 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione: sentimenti esaltanti per…

Venere in Cancro è in armonia col vostro segno ma in dissonanza con Giove: attenzione, dunque, non saprete più quali sono i limiti e rischiate eccessi di qualsiasi tipo. Troppo autoritari o inflessibili con il partner o i figli, ad esempio. Ma potreste provare anche sentimenti esaltanti per una persona già impegnata o che non va bene per voi e lo sapete… Ma da Scorpioni non rinunciate mai, siete pronti a pagare il prezzo.

