Oroscopo Scorpione del 16 luglio 2017

Oroscopo del 16 luglio 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione: una bella esperienza…

E’ possibile che nel recente passato, abbiate vissuto una bella esperienza e ora, vogliate ripeterla… E il passaggio di Nettuno fa pensare che non solo ci riuscirete ma supererà le vostre aspettative! Nati tra il 23 e 27 ottobre: Calmi e placidi ma solo in aapparenza; interioriomente siete agitati, probabilmente siete sul punto di intervenire con forza in una situazione o prendere una decisione totalmente illogica.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]