Oroscopo Scorpione del 16 novembre 2017

Oroscopo del 16 novembre 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

questo amore splendido…

E’ un giovedì che si apre con la splendida congiunzione Luna-Giove nel vostro segno: siete di buonumore, gioviali, pronti a farvi coinvolgere e approfittare di tutto ciò che vi regala piacere. In poche parole, l’umore oggi è da sogno – per cui siete pregati di buttare eventuali residui di diffidenza e pessimismo nel cassonetto – anche grazie all’amore e parecchi Scorpione avranno voglia di impegnarsi seriamente…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]