Oroscopo Scorpione del 16 settembre 2017

Oroscopo del 16 settembre 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione: siete arrabbiati ma…

Circola un po’ di scontentezza: avete la sensazione che un amico vi snobbi e vorrete un chiarimento. Anche se siete arrabbiati, in ogni caso non lo farete vedere: malgrado tutto, non volete entrare in aperta rotta di collisione con la persona in questione. Sembra sia l’atteggiamento migliore: potrebbe essere in effetti solo frutto della vostra immaginazione.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]