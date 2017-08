Oroscopo Scorpione del 17 agosto 2017

Oroscopo del 17 agosto 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione: l’anima gemella…

In cerca dell’anima gemella, annuncia Venere in Cancro, ma i vostri innamoramenti passeranno in un batter di ciglia… E sì, poiché seppure intrisi di romanticismo, Marte in Leone vi spingerà a passare ad altro, poiché la persona non corrisponderà alle vostre aspettative. Sia chiaro, ciò non vi impedirà di vivere bei momenti!

