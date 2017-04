Oroscopo Scorpione del 17 aprile 2017

Oroscopo del 17 aprile 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione: condividere le amicizie…

Il vostro è un segno che sa stringere e “utilizzare” una cerchia di amicizie, nella vita privata o lavorativa. E in questo inizio settimana, sarete molto astuti: potreste garantirvi degli ottimi alleati. Dovete fare solo attenzione a un piccolo difetto, ossia non condividerle. Preservate eccessivamente i vostri rapporti e tra di loro, non create collegamenti: temete forse che (s)parlino di voi alle vostre spalle?

