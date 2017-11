Oroscopo Scorpione del 17 novembre 2017

Oroscopo del 17 novembre 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

tanto amore da offrire…

Luna e Venere si congiungono nel vostro segno: sarete molto ricettivi, in sintonia con chi vi circonda e con tanto amore da offrire… Per alcuni Scorpione si tratta di comprensione, per altri di esprimere la tenerezza nei confronti della persona amata o di un figlio. Di fatto, è un dolcissimo venerdì e il consiglio è quello di vivere pienamente le emozioni!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]