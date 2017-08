Oroscopo Scorpione del 18 agosto 2017

Oroscopo del 18 agosto 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione: è meglio la dolcezza…

Venere in Cancro vi rende adorabili, più comprensivi anche se il tutto si scontra con un vostro lato autoritario. Marte, infatti, è sempre in Leone e il suo aspetto è più forte di quello degli altri pianeti, poiché insieme a Plutone governa il vostro segno. Per cui, se volete ottenere qualcosa o vincere in una competizione, vi conviene adottare un atteggiamento dolce e non aggressivo.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]